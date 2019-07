Exclusief voor abonnees Vanderhaeghe met offensieve vraagtekens 26 juli 2019

"De generale repetitie was uitstekend", vertelde Yves Vanderhaeghe, die zijn team zaterdag met 4-0 zag winnen van Excelsior. Maar inmiddels zijn Kage, Mboyo en Lepoint twijfelachtig. Komt daarbij dat Ezekiel nog ritme mist en Stojanovic revalideert. "Ik zit dus met meerdere vraagtekens", aldus Vanderhaeghe. En precies in het offensieve compartiment is Kortrijk sowieso al verzwakt: Chevalier, Avenatti en Ouali vertrokken. KVK haalde nog maar twee spelers binnen, verdediger Mujakic en flankspeler Ocansey. Vanderhaeghe kan dus terugvallen op de ruggengraat van vorig seizoen - in het verwachte team staan allemaal spelers van vorig seizoen, plus in principe de teruggekeerde huurlingen Kage en Mboyo.

