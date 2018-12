Vanderhaeghe: "Mechelen is eersteklasser" 19 december 2018

00u00 0

Voor Mechelencoach Wouter Vrancken heeft zijn ex-ploeg KV Kortrijk weinig geheimen, maar dat is naar eigen zeggen ook het geval voor Vanderhaeghe: "Ik zag ze drie keer aan het werk. Het is een ploeg die gewoon mee zou doen in eerste klasse", zegt hij. "Ze hebben ook haast allemaal al in de hoogste reeks gespeeld."