Exclusief voor abonnees Vanderhaeghe: "Leren omgaan met de VAR" 21 september 2019

00u00 0

Yves Vanderhaeghe was ontgoocheld. Om het resultaat, om de beslissingen van de VAR en om de manier waarop zijn verdedigers zich daarna lieten ringeloren: "We hebben ons kinderlijk laten pakken. Het wordt op de duur een mentale kwestie. Het gebeurde al zo vaak dit seizoen: telkens na een nadelige VAR-beslissing kruipen we achteruit en nemen we de verkeerde opties."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis