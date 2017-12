Vanderhaeghe: "Ik krijg hier het schijt van" 00u00 0

Het wordt geen prettige vakantie voor Yves Vanderhaeghe. Verslaafd geraakt aan zeges bij AA Gent, sluit hij 2017 plots af met een nederlaag. "Verliezen is altijd frustrerend, maar nu blijf ik drie weken met dit gevoel zitten. Daar krijg ik het schijt van." Vanderhaeghe gaf toe dat Anderlecht de bestvoetballende ploeg was, maar zag ook dat zijn ploeg weinig grote kansen weggaf. Op die goal van Hanni na. "Ik riep nog dat we met te veel mensen in die muur stonden - je zag dat Trebel ging voorzetten. Zo kwamen we iemand te kort voor doel. Nu, voor rust stonden we ook niet goed. Er waren twijfels om de juiste posities te kiezen. Tijdens de pauze hebben we bijgestuurd en stond het plots wel goed." (NP)