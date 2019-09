Exclusief voor abonnees Vanderhaeghe grijpt in 5 wissels 20 september 2019

00u00 0

KV Kortrijk kreeg op Moeskroen een les in snelheid en agressiviteit. Vanderhaeghe verwacht vanavond een gelijkaardige tegenstander en grijpt stevig in: hij wijzigt zijn team op vijf plaatsen. "Ik heb me gewapend. Ik kies voor kracht, al wil ik ons voetbal niet verloochenen", zegt Vanderhaeghe. Ocansey, Hines-Ike, Rolland, Lepoint (nog niet fit) en Rougeaux (geschorst) vielen door de mand. De tijd is rijp voor twee nieuwkomers: achterin debuteert Mujakic, in de spits start Fraser Hornby, de jonge huurling van Everton. Vanderhaeghe is hoopvol: "Het is bij beide teams van moeten, maar ik reken erop dat het thuisvoordeel ons zal helpen." (ESK)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis