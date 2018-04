Vanderhaeghe: "Club Brugge is te kloppen" 03 april 2018

Yves Vanderhaeghe won van Anderlecht, de club waarvoor hij zes jaar voetbalde. Hij versloeg Hein Vanhaezebrouck, van wie hij assistent was bij KV Kortrijk. En hij boekte een overwinning op Marc Coucke, zijn voorzitter bij KV Oostende. "Er zijn hier en daar wel wat gevoelens bij, maar belangrijker is dat we op deze manier goed starten in play- off 1", zei Vanderhaeghe. "We wonnen hier verdiend, met een goeie prestatie. Dat geeft veel vertrouwen. Ik ben intens gelukkig, zeker weten. Maar met deze ene match bereik je nog niks."

