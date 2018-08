Vanderhaeghe "Bronn kan spelen" 25 augustus 2018

Drie dagen na de heenmatch tegen Bordeaux speelt AA Gent zondag alweer tegen Lokeren. Wellicht gaat Yves Vanderhaeghe roteren, met de terugmatch donderdag in Bordeaux in het verschiet. "Sowieso is Odjidja geschorst", zegt de coach van AA Gent. "We zullen ook een beetje rekening moeten houden met de controle van de dokter, dan weten we wie er fris of minder fris is."

