Vanderhaeghe "Bij vertrek Kalinic halen we nog een keeper" 27 juli 2018

00u00 0

Je zal maar Colin Coosemans zijn. Door de afwezigheid van Lovre Kalinic krijgt hij vanavond zijn kans onder de lat. Maar bij een eventuele transfer van de Kroaat mag Coosemans toch een nieuwe concurrent verwachten. "Als Lovre vertrekt, komt er sowieso een andere doelman", verraste de coach. "Daar is op geanticipeerd." Ook voor Yannick Thoelen, die tijdens de voorbereiding een prima indruk naliet, moet het een klap zijn. Hij denkt na over een nieuwe uitdaging. Vanderhaeghe is er overigens van overtuigd dat Moses Simon nog vertrekt. "We zoeken naar een oplossing. Ik denk dat die er gaat komen. Er was al bijna een transfer, maar door omstandigheden is dat afgesprongen."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN