Vanderhaeghe "Anderlecht komt er wel" 19 augustus 2019

00u00 0

Ze hadden mekaar sinds 2006 niet meer ontmoet. Toen vertrok Kompany bij Anderlecht, even later ook Vanderhaeghe. Na de wedstrijd konden ze heel even bijpraten, al liep de Anderlecht-coach vooral te balen. "Hij vond het onacceptabel en naïef zoals ze na de rust hadden gespeeld", aldus zijn Kortrijk-collega. "Als Anderlecht in zijn offensieve drang de bal verliest, staat er maar één speler vóór hun verdediging. Als Mboyo dan in de bal komt en drie anderen gaan diep, dan zit er elke keer muziek in." Vanderhaeghe ontleedde met het fileermes zijn ex-club, maar zwaaide tussendoor ook met het wierookvat. "Ik zei het tegen Vince: de eerste helft hadden jullie veel meesterschap. Gelukkig stond het maar 0-1 bij de rust. Hij besefte dat zijn ploeg te veel kansen moet krijgen om er eentje te scoren. Maar hij zal niet van zijn ideeën afstappen."

