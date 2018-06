Vandeput torpedeert plannen Michel: “Frans bod uitgesloten” Astrid Roelandt

22 juni 2018

00u00 0 De Krant Vorige week besliste de regering plots om het Franse Dassault en zijn Rafale-toestellen nog een laatste kans te geven op het contract voor de gevechtsvliegtuigen die onze F-16's moeten opvolgen. Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) is not amused. "Het Franse aanbod is uitgesloten."

Een week lang heeft hij op zijn tanden gebeten, maar nu de CEO van Dassault uitgebreid zijn promopraatje heeft gedaan in Franstalige kranten en 'Het Belang van Limburg' houdt minister Vandeput zich niet meer in. "Moet ik de Fransen mij nu al in mijn huiskrant laten dicteren wat de behoeftes zijn van de Belgische defensie?", zegt Vandeput. Na maanden van debatten over gelekte mails dacht iedereen dat de winnaar zou komen uit één van de twee overblijvers in de aanbestedingsprocedure - namelijk de Amerikaanse F-35 en de Britse Eurofighter. Tot Michel vorige week aankondigde dat er alsnog een analyse moet gebeuren van het Franse aanbod. Vandeput stond erbij en keek ernaar.

