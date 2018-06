Vandeput: "Geen nieuwe studie naar verlenging F-16" 28 juni 2018

"Er komt geen nieuwe studie naar de levensduurverlenging van de F-16." Dat heeft minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) gisteren in het parlement geantwoord op vraag van Wouter De Vriendt van Groen. De minister kreeg de vragen nadat premier Michel had verklaard dat niet alleen het Franse aanbod, maar ook de levensduurverlenging van de F-16 bestudeerd zou worden. Maar volgens Vandeput heeft de oppositie de premier verkeerd begrepen. "De premier bedoelde enkel dat alle informatie over de verlenging gebundeld zal worden", aldus Vandeput. "De minister leeft in een parallel universum", concludeerde De Vriendt (Groen).