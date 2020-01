Exclusief voor abonnees Vanden Borre weken out met spierscheur 31 januari 2020

De ziekenboeg van Anderlecht kreeg er maandag nog een patiënt bij: Anthony Vanden Borre. Gisteren onderging hij een scan en daaruit bleek dat de 32-jarige verdediger met een scheurtje in de hamstrings zit. "Anthony zal verschillende weken niet beschikbaar zijn", meldde trainer Frank Vercauteren, die eraan toevoegde dat hij maar over 14 veldspelers beschikte. "Ik had gewoon geen spitsen en bijna geen vleugelspelers. Sambi Lokonga heeft knieproblemen, Chadli sukkelt met de kuit, Roofe (kuit) en Colassin (enkel) waren er niet. Kompany en Luckassen deden maar een deel van de training, Amuzu en Nasri zijn ziek."

