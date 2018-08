Vanden Borre naar Saoedi-Arabië? 20 augustus 2018

Na een mislukte medische test bij KV Kortrijk vorig jaar en een stageperiode bij promovendus Cercle Brugge voor de zomer, zoekt Anthony Vanden Borre (30) weer een manier om zijn carrière te herlanceren. De rechtsachter krijgt nu hulp van Frank Vercauteren, die met VDB een hechte vriendschapsband onderhoudt. Hij wil de ex-Anderlechtspeler meenemen naar de zandbak van zijn nieuwe club Al-Batin. Al wordt dat niet gemakkelijk. In Saoedi-Arabië mag elke club slechts zeven buitenlandse spelers in dienst hebben en die plaatsjes zijn al ingenomen bij Al-Batin. Vanden Borres entourage bekijkt samen met alle partijen of een inspanning mogelijk is. (MGA)