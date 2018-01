Vanden Borre krijgt geen derde kans van Anderlecht 00u00 0

Er komt geen derde kans. Anthony Vanden Borre (30) is gisteren op bezoek geweest bij Anderlechtmanager Herman Van Holsbeeck. Tijdens dat onderhoud, dat volgens onze informatie in een ontspannen sfeer verliep, heeft Vanden Borre gevraagd of paars-wit interesse heeft in een nieuwe samenwerking, al dan niet via een prestatiegerichte overeenkomst. Van Holsbeeck, nochtans een 'believer' wat VdB betreft, heeft dat aanbod afgewezen. "Niet aan de orde", klinkt het. Wel heeft Van Holsbeeck de ex-Rode Duivel (29 interlands) gezegd dat zijn deur altijd voor hem openstaat - "ik wil hem zeker helpen" - maar dus niet om opnieuw prof te worden. Voor Vanden Borre is dat een enorme tegenvaller. De contractvrije rechterflankspeler sprak een maand geleden al zijn wens uit om terug te keren naar de club van zijn hart. "Ik kan Anderlecht helpen", zei hij in deze krant. "Als ze mij nu halen, zou ik tegen de start van de play-offs op topniveau kunnen zijn." Daar is Vanden Borre nog steeds van overtuigd: hij wil een team in 1A of 1B en onderhoudt zijn conditie individueel in Brussel. (MGA/PJC)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN