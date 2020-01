Exclusief voor abonnees Vanden Borre blesseert zich in oefenmatch 28 januari 2020

De terugkeer is er één met horten en stoten. In een oefenwedstrijd tegen OH Leuven achter gesloten deuren heeft Anthony Vanden Borre (32) nog voor de rust zijn wissel gevraagd. De rechtsachter voelde een pijntje aan de hamstrings, later deze week staan er meer onderzoeken gepland, maar het spreekt voor zich dat een mogelijke blessure ongelegen zou komen. Met een ploeg vol wisselspelers - van Roef over Makarenko tot Kayembe en Ait El Hadj - ging Anderlecht trouwens onderuit. Het werd 1-2, Kalulika scoorde namens RSCA. Na de pauze speelde paars- wit met een elftal vol beloften. (PJC)