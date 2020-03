Exclusief voor abonnees Vande Lanotte heeft symptomen coronavirus 23 maart 2020

00u00 0

Voormalig burgemeester van Oostende Johan Vande Lanotte (sp.a) zit al enkele dagen in quarantaine, omdat hij symptomen van het coronavirus vertoont. "Maar het gaat relatief goed met mij", klinkt het. "Mijn huisarts raadde me aan om thuis te blijven en in afzondering te gaan. De symptomen zijn relatief mild en ik ben verder in goede gezondheid. Veel mensen zijn er erger aan toe."

Je hebt 17% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis