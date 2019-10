Exclusief voor abonnees Vande Lanotte en Reynders worden vandaag afgelost 07 oktober 2019

00u00 0

De federale informateurs Didier Reynders en Johan Vande Lanotte gaan deze namiddag voor de laatste keer naar de koning om verslag uit te brengen. Daarna geven ze de stok door, vermoedelijk aan een N-VA'er én een PS'er. De Vlaamse regering is rond en dat betekent dat de federale formatie een doorstart kan maken. Sinds 30 mei zocht het duo een weg om de diepe kloof tussen N-VA en PS te overbruggen. Paars-geel is sinds dag één het opzet, omdat die coalitie een meerderheid aan beide kanten van de taalgrens heeft. In de coulissen valt op te tekenen dat de koning opnieuw een duo het veld in zal sturen: een kopstuk van de PS en één van N-VA. Naar wie wordt gekeken? Elio Di Rupo is intussen Waals minister-president en past voor nog een termijn als voorzitter, waardoor Paul Magnette eindelijk zijn kans kan grijpen. Hij wordt pas op 19 oktober verkozen en is in volle campagnemodus voor zijn verkiezing. Dat is niet ideaal om dan met N-VA aan tafel te gaan zitten. Voor de PS zal het allicht federaal onderhandelaar en oud-minister Jean-Claude Marcourt zijn. De kans dat dan ook Bart De Wever al de arena instapt is klein. Theo Francken dan? Of wordt er toch naar iemand gekeken die minder gecontesteerd is bij de PS... Iemand als gewezen minister-president Geert Bourgeois? (IVDE)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis