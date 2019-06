Exclusief voor abonnees Vande Lanotte en Reynders beginnen aan derde ronde 18 juni 2019

De koning heeft gisteren de opdracht van de informateurs Johan Vande Lanotte en Didier Reynders verlengd tot 1 juli. De twee zullen de komende twee weken meer diepgaand praten met de verschillende partijen over de grootste uitdagingen voor de komende (federale) regeerperiode. Concreet gaat het dan over de begroting, het sociaal overleg, de arbeidsmarkt, koopkracht, het klimaat, de strijd tegen armoede en het beleid rond veiligheid, justitie en migratie. Beiden hameren vooral op het belang van een begroting voor volgend jaar, die in oktober bij Europa op tafel moet liggen. "Als er geen begroting is, dan verslechtert gewoon de situatie. En er is maar één iemand die daar last van heeft, dat is de gewone burger", aldus Vande Lanotte.

