Vandalen vernielen doelnet White Star Lauwe 13 augustus 2019

Vandalen hebben het doelnet op het tweede terrein van White Star Lauwe vernield. Dat gebeurde afgelopen weekend in de nacht van zaterdag op zondag. Een deel van het doelnet is verdwenen. White Star Lauwe maakte in 2017 ook al eens hetzelfde mee. (AHK)