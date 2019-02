Vandalen verdrinken 60.000 bijen 09 februari 2019

Vandalen hebben in het Oost-Vlaamse Lede 60.000 bijen vermoord bij een imker. Ze gooiden zes bijenkasten om, waardoor die vol water kwamen te staan. "Alle dieren van mijn zes volken zijn gewoon verdronken. Ik begrijp niet dat iemand tot zoiets zinloos in staat is", zegt imker Peter Daelman. De man weet niet of hij zijn gedurende vijf jaar zorgvuldig opgebouwde hobby zal hervatten. "Ik verkocht de honing in bijberoep op de markt met mijn bedrijfje De Kruidige Bij, maar weet niet of ik nog voldoende goesting vind om hier of elders te herstarten." De politie is een onderzoek gestart naar de daders. (KMJ/RLA)

