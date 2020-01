Exclusief voor abonnees Vandalen slaan toe in Leuvense moskee 02 januari 2020

00u00 0

De moskee Al-Ihsaan in Leuven is dinsdagnacht het mikpunt geworden van vandalisme. De hoofdingang werd beklad met graffiti en de glazen toegangsdeur werd ingeslagen met een baksteen. Ook lokalen werden beschadigd. Moskeebezoekers die zich klaarmaakten voor het ochtendgebed stelden het vandalisme gisteren om 6 uur vast. Even verderop werd ook nog de pijl naar de moskee onleesbaar gemaakt met een spuitbus. Er is voorlopig geen spoor van de dader(s). De woordvoerder van de moskee betreurt de feiten. "Net op de feestdagen, nu verbinding centraal staat."

