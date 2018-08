Vandalen schroeven bouten van speeltuigen los 23 augustus 2018

In het Vlaams-Brabantse Machelen hebben vandalen de voorbije dagen tot twee keer toe de bouten van de speeltuigen in een gloednieuwe speeltuin losgeschroefd. Wie achter de daad zit, is nog onduidelijk. De gemeente heeft alvast een klacht tegen onbekenden ingediend en de politie zal er 's nachts vaker patrouilleren. "Dit is geen vandalisme meer, maar het doelbewust saboteren van speeltuigen waarop dagelijks tientallen kinderen spelen", zegt schepen Dirk De Wulf (sp.a). "Ik mag er niet aan denken dat één van die toestellen plots instort terwijl er kinderen op aan het ravotten zijn." Behalve de nachtelijke politiepatrouilles zal de gemeente overdag regelmatig een check-up van de toestellen doen om te vermijden dat er kinderen gewond geraken. (RDK)