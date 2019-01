Vandalen op kerkhof ontmaskerd: eksters en kraaien 05 januari 2019

Er was de voorbije dagen heel wat te doen over vandalisme op het kerkhof van Mere. Maar de daders blijken heel wat minder gevaarlijk dan gedacht. "Enkele zeer brutale vogels blijken verantwoordelijk voor het uitrukken van plantjes", vertelt eerste schepen Reinold De Vuyst (N-VA). Omdat de eksters en kraaien beschermde dieren zijn, valt er voorlopig weinig tegen te beginnen. Meldingen over vernielde bloempotten blijken eveneens een natuurlijke oorzaak te hebben. "De kwaliteit van heel wat potjes laat te wensen over, waardoor ze al bij heel lichte vorst barsten." (KMJ)