Exclusief voor abonnees Vandalen duwen oldtimer Volkswagen in gracht en zetten het op een lopen 25 juli 2019

00u00 0

Een drietal jongeren hebben woensdagavond een Volkswagen Polo oldtimer in de gracht geduwd en daar achtergelaten. De feiten gebeurden rond 21.30 uur op de parking in de Hemelstraat in Sint-Gillis-Dendermonde. Een getuige zag hoe drie jongeren rond de 15 à 16 jaar de wagen in de gracht duwden en het daarna op een lopen hebben gezet.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis