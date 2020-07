Exclusief voor abonnees Vandaal die voertuigen beschadigt betrapt 15 juli 2020

In de André de Zaeyerstraat in Nieuwpoort-Stad is dinsdagmorgen rond 4 uur een 18-jarige jongeman opgepakt voor vandalisme. De man werd op heterdaad betrapt toen hij voertuigen aan het beschadigen was met een ijzeren staaf.