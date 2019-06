Exclusief voor abonnees Vandaag zware bergrit, morgen lastige tijdrit 01 juni 2019

00u00 0

Wie Carapaz nog uit het roze wil rijden, krijgt vandaag de kans. Of beter: het terrein is daarvoor geschikt -194 kilometer door de Dolomieten met onderweg vijf cols. De vraag is alleen wie beter klimt dan de Ecuadoraan van Movistar? "Het wordt een cruciale dag", weet Primoz Roglic. "Ik verwacht grote verschillen."

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis