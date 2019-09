Exclusief voor abonnees Vandaag WK tijdrijden junioren 23 september 2019

Nationaal kampioene cyclocross, individuele achtervolging op de piste en tijdrijden op de weg. En vijfde in de EK-wegrit in Alkmaar. Dan ben je van alle markten thuis. Zonder haar nú al op te hemelen: België speelt vandaag met eerstejaars Julie De Wilde op het WK tijdrijden voor meisjes-junioren een talent(je) uit. De 16-jarige Oost-Vlaamse, ex-tennisster en voetbalster bij KVV Laarne-Kalken, is bovendien in topvorm. In de aanloop naar de regenboogstrijd won ze een etappe in de Watersley Ladies Challenge en werd ze vierde in het eindklassement. "Op het EK tijdrijden (14de, red.) gaf ik nog 1:52 toe op topfavoriete Van Anrooij, vorige week slechts 0:26", vergelijkt De Wilde, die in Annemiek van Vleuten haar grote voorbeeld ziet. "Ik hoop op de top twintig, droom stiekem van de top tien. Maar eigenlijk verwacht ik meer van de wegrit."

