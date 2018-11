Vandaag winnen met +5 en 't is binnen 21 november 2018

De Belgian Cats hebben vanavond hun lot in eigen handen. Als ze Tsjechië in een uitverkochte Lange Munte in Kortrijk met meer dan vijf punten verslaan, dan zijn ze zeker van groepswinst en van kwalificatie voor het EK van 2019. Ook een kleine nederlaag hoeft geen drama te zijn, maar daar rekenen de Belgen niet op. "Hopelijk wordt het niet zo'n gesloten match als in Praag", zegt kapitein Kim Mestdagh. "De twee landen kennen elkaar goed en zij zullen zoeken naar een oplossing om Emma Meesseman te stoppen. We hebben ongeveer dezelfde kwaliteiten: sterk inside maar ook met goede shotters. De Tsjechen spelen goed samen, aan ons om hen uit hun ritme te halen."

