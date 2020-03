Exclusief voor abonnees Vandaag wél vrije rol in Le Samyn? 03 maart 2020

Iets meer dan 200 kilometer en een zware finale met 12 kilometer kasseien: Le Samyn is wél een voorjaarskoers waarin Declercq een vrije rol mag ambiëren. Twee keer al finishte hij in de top tien van de Waalse opener (8ste in 2017, 7de vorig jaar). Deceuninck-Quick.Step, één van de zes WorldTourteams, start vandaag met titelverdediger Sénéchal en spurter Hodeg als kopmannen in de 51ste editie. "Ik ga ervan uit dat ik niet van kilometer nul op kop zal moeten rijden", aldus Declercq. "Dat wil ik wél doen in volle finale. In dienst van de ploeg. En ja, misschien zit er dan wel opnieuw een mooi resultaat in voor mij." De taaiste tegenstand lijkt ook nu uit de hoek van Trek-Segafredo te komen, met onder meer wereldkampioen Mads Pedersen en Omloop-winnaar Jasper Stuyven. (JDK)

