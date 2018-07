Vandaag wel volop vuurwerk met vier zware cols? 18 juli 2018

Op de startplaats na is de etappe van vandaag een kopie van de koninginnenrit in de Dauphiné van een maand geleden. Toen won de Spaanse Astana-renner Pello Bilbao. Vier zware beklimmingen in een ritje van amper 108,5 kilometer kan vuurwerk opleveren onder de tenoren. 20 kilometer krijgen de renners om zich op te warmen voor twee cols buiten categorie, de Montée de Bisanne (12,4 km aan stijgingsgemiddelde van 8,1 %) en nieuweling Col du Pré (12,6 km aan 7,6 % stijgingsgemiddelde), één van 2de categorie, Cormet Roselend (5,7 km aan 6,4 stijgingspercentage en 2de categorie), en de slotklim van eerste categorie (17,6 km lang aan 5,8 %) naar het skistation La Rosière Espace San Bernardo.

