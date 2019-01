Vandaag weet Raskin of hij weer onderzoek voetbalfraude mag leiden 15 januari 2019

Vandaag spreekt het Hof van Cassatie zich uit of de wraking van onderzoeksrechter Johan Raskin in de 'Operatie Schone Handen' over fraude en matchvervalsing in het Belgische voetbal al dan niet terecht was. Het Antwerpse hof van beroep gaf in november de in verdenking gestelde scheidsrechter Bart Vertenten gelijk om Raskin van het dossier te halen. Zijn advocaat Hans Rieder verweet Raskin belangenvermening omdat hij ook gezeteld had in de licentiecommissie van de voetbalbond. Het federaal parket ging in beroep tegen die wraking. Mocht cassatie oordelen dat de wraking onterecht was, dan komt de zaak opnieuw voor het hof van beroep. Intussen leidt Patrick Noelmans het gerechtelijk onderzoek. (BF)

