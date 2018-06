Vandaag voorstelling voetbalkalender 12 juni 2018

Het seizoen is nog maar net voorbij of de nieuwe jaargang staat al voor de deur. Vanmiddag om 12 uur maakt de Pro League de speelkalender voor het seizoen 2018-2019 bekend. Op HLN.be wordt iedere supporter meteen op zijn wenken bediend. Daar zal u de volledige kalender kunnen terugvinden net als de kalender per club.

