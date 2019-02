Vandaag vieren we Valentijn met de mooiste liefdesverhalen 14 februari 2019

Mijn buurman

"De balkonscène van de 21ste eeuw. 16 juni 2010, warm, zonnig en ik had nood aan een sigaret. Ik ging op het kleine terrasje van mijn appartement in Antwerpen staan en genoot van de zon en mijn verslaving. Tien meter verder, ook op een klein terrasje, zag ik een man vlijtig aan het werk met een stapel papieren. Hij zag me en er overviel me een lichte vlaag van verlegenheid. Ik ging terug aan het werk, maar algauw wou ik toch nog maar eens een luchtje scheppen. Opnieuw was er oogcontact. Diezelfde avond vond ik een berichtje van een onbekend nummer met de vraag om eens af te spreken, getekend 'de buurman'."

Steven de Jaeger

