Vandaag Veiligheidsraad: politiek voorzichtig over versoepelingen FME

15 juli 2020

00u00 1 De Krant Dag van de waarheid voor de evenementensector vandaag, maar mogelijk kan de mini-Veiligheidsraad tóch niet zo'n goed nieuws brengen. De slechte coronacijfers dwingen de politici tot voorzichtigheid. "Iedereen voelt aan dat verder versoepelen moeilijk wordt."

"Als het aantal besmettingen blijft stijgen, gaan de volgende versoepelingen niet door." Federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) wou niet op de Nationale Veiligheidsraad van vandaag vooruitlopen, maar liet wel al een beetje in haar kaarten kijken. Ook Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) liet tussen de lijnen door verstaan dat verder versoepelen moeilijk zal worden. De coronacijfers gaan niet de goede richting uit, wat de politici voorzichtiger maakt.

'Wat kan er ná de zomer voor de evenementensector?': dat is de vraag die ze vandaag op hun bord krijgen. De kans bestaat dat ze heel wat organisatoren moeten teleurstellen. Zo zou er mogelijk niet gesleuteld worden aan de maximumcapaciteit van evenementen. Die capaciteit zou in augustus al opgetrokken worden naar 400 mensen binnen en 800 mensen buiten, en een verdubbeling daarvan vanaf september ligt op tafel. Maar het stijgende aantal besmettingen kan roet in het eten gooien. Al kunnen organisatoren wél een uitzondering vragen - daarvoor hebben ze de toestemming van de burgemeester, de Vlaamse regering en de exitstrategiegroep (GEES) nodig.

Meer volk in bioscoop

Er is mogelijk ook goed nieuws. Zo zou er een onderscheid komen tussen soorten evenementen. Een vakbeurs van bouwmaterialen zal niet langer over dezelfde kam geschoren worden als een dansfeest. Voor de cultuurzalen komt er mogelijk een kleine versoepeling: áls theater- en cinemabezoekers een mondmasker dragen, zouden ze dichter dan anderhalve meter mogen zitten. Aan het sluitingsuur van de horeca zou niet gemorreld worden.

Aan de aanpak voor terugkerende reizigers zou ook nog gesleuteld worden. De verworven vrijheden terugschroeven, lijkt vandaag nog niet aan de orde. Eerst de resultaten van de mondmaskerverplichting afwachten, klinkt het.

Volgende week is er opnieuw een Veiligheidsraad of Overlegcomité. Dan moeten de versoepelingen die ingaan vanaf 1 augustus groen licht krijgen. Als de cijfers slecht blijven, kan een aantal zaken alsnog verboden of teruggedraaid worden. (FME)

