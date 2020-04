Exclusief voor abonnees Vandaag Veiligheidsraad en wellicht ook zicht op exitstrategie 15 april 2020

De Nationale Veiligheidsraad zit deze namiddag opnieuw samen en verlengt zo goed als zeker de 'lockdown light' tot minstens 3 mei. De maatregelen zouden niet verstrengd worden, maar ook een versoepeling is niet aan de orde. Met één uitzondering: de tuincentra zouden open mogen. Over de evenementen en reisadviezen zal er allicht ook een beslissing vallen: het staat zo goed als vast dat grote events deze zomer niet doorgaan en ook reizen zal alleen mogelijk zijn mits een aantal voorwaarden. Ook de exitstrategie zal op tafel liggen: gisteren bracht viroloog Erika Vlieghe, die de expertengroep hierover leidt, een eerste verslag uit bij het kernkabinet. De groep zou al een volgorde hebben opgesteld over welke sectoren als eerste opnieuw mogen openen. Een datum is daar hoogstwaarschijnlijk nog niet aan verbonden. Wellicht zal premier Wilmès na de Veiligheidsraad ook communiceren over die exitstrategie, om meer perspectief op lange termijn te bieden. (FME/ARA)

