Vandaag uitspraak over Selemani (KV Kortrijk) 27 september 2019

Faïz Selemani (25) weet vandaag of hij eindelijk mag spelen voor KV Kortrijk. Omdat de Comorese international Union na een onverschil verliet, moet de Brusselse Arbeidsrechtbank uitspraak doen over de zaak. "Als Selemani gelijk krijgt van de rechter, zal ik hem wellicht al tegen Gent in de selectie opnemen", aldus Yves Vanderhaeghe, die de zitting plant bij te wonen. Selemani tekende deze zomer voor drie jaar bij KVK en eiste maandag nog in kortgeding dat de KBVB hem 25.000 euro dwangsom moet betalen voor elke dag dat het hem niet toelaat zijn beroep uit te oefenen. (ESK/KDZ)