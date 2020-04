Exclusief voor abonnees Vandaag UEFA-vergadering over transferperiodes en spelerscontracten 01 april 2020

Het blijft afwachten of de Belgische competitie hervat, en zo ja, in welke vorm. De Pro League wacht daarvoor op advies van hogerhand. Dat treft: vandaag organiseert de UEFA een teleconference om enkele hete hangijzers te bespreken. Met stip genoteerd: wat met de transferperiodes, nu corona het wereldvoetbal gijzelt en het niet duidelijk is wanneer de huidige competities eindigen of de volgende starten?

