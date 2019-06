Exclusief voor abonnees Vandaag twee Belgische medaillekansen in kajak 26 juni 2019

De Belgische blik op de Europese Spelen in Minsk richt zich vandaag naar de kajakcompetitie in Zaslavl. Zowel Artuur Peters als het duo Hermien Peters en Lize Broekx konden zich gisteren voor de finale plaatsen. De 22-jarige Artuur Peters, die op de K1 1.000 meter als elfde finishte op de Olympische Spelen in Rio, ging in zijn halvefinalerace als tweede, na de Wit-Rus Aleh Yurenia, door in 3:27.084. De 24-jarige Hermien Peters - de zus van - en de 27-jarige Lize Broekx stoomden als derde in hun reeks in 1:38.476 rechtstreeks door tot de eindstrijd. (BF)