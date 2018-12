Vandaag testvlucht met spook-Airbus 27 december 2018

Vandaag vindt er vermoedelijk een testvlucht plaats met de Airbus A330-200 van Brussels Airlines waarvan twee weken geleden twee motoren uitvielen tijdens een vlucht van Kinshasa naar Brussel. Het vliegtuig was op 10 december 's avonds opgestegen op de internationale luchthaven van Ndjili. Tijdens de vlucht viel eerst de linkse motor uit en nadat die was heropgestart, liet de rechtermotor het afweten. Het vliegtuig kon uiteindelijk veilig landen. Sindsdien bleef het toestel aan de grond en is Air Accident Investigation Unit (AAIU) een onafhankelijk onderzoek gestart. Het is de eerste keer in de geschiedenis van het bedrijf dat er een probleem met twee motoren tegelijk is.