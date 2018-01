Vandaag tegen FC Utrecht 00u00 0

Er staat vandaag een oefenduel op het programma in La Manga. Tegenstander om 16 uur is het Nederlandse FC Utrecht. Wellicht treedt paars-wit aan met een mix van A-kernspelers en beloften. Gisteren trokken de spelers in de namiddag naar de fitness, voor de lunch waren er vooral afwerkingsoefeningen. Lukasz Teodorczyk maakte enkele knappe goals. Komt het dan toch goed met de Pool? (PJC)