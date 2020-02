Exclusief voor abonnees Vandaag start proces over miljoenenzwendel met "vernietigde" namaaksigaretten 10 februari 2020

Een ondernemerskoppel uit Wervik, een Antwerpse douanier en vier anderen staan vanaf vandaag in Ieper terecht voor een miljoenenzwendel met namaaksigaretten. Alles draait rond het afvalverwerkingsbedrijf van Günther V. en Vanessa D. Dat vernietigde in opdracht van de douane jarenlang in beslag genomen nepsigaretten, tot V. uit het verkeer gehaald werd met 2,5 miljoen stuks die zogezegd al verhakseld waren. "Een misverstand", beweert hij. Maar zijn vrouw heeft alles bekend en ook hun afnemer aangewezen: een Nederlandse zakenman uit Ravels. Als die om 4 uur 's ochtends haar gsm liet rinkelen, was dat het signaal voor haar man om het hek te openen. De Nederlander ontkent, maar telefonieonderzoek bewijst dat hij op dagen na 'vernietigingen' wel degelijk al om 4 uur in Wervik rondhing. Zijn uitleg? "Ik had een relatie met Vanessa." Alleen al met het transport waarmee V. betrapt is, werd voor 1,2 miljoen aan btw, accijnzen en invoerrechten ontdoken.

