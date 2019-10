Exclusief voor abonnees Vandaag start proces naar (bijna) perfecte moord 08 oktober 2019

00u00 0

In Brugge start vandaag het assisenproces tegen Daniel Deriemacker, die verdacht wordt van de moord op zijn vrouw Carmen Garcia Ortega. Net geen drie jaar geleden werd zij na haar avondles met 13 messteken gedood op straat in Komen-Waasten. De dader stak op voorhand een band van haar auto lek en lokte haar zo in een hinderlaag. Deriemacker heeft altijd ontkend dat hij iets met de zaak te maken heeft. Zijn advocaten gaan dan ook voluit voor de vrijspraak. De speurders hebben nochtans redelijk wat elementen verzameld die in de richting van hun cliënt wijzen, maar géén hard bewijs. (EV)