Exclusief voor abonnees Vandaag selectie Duivels: krijgt Engels een kans? 08 november 2019

00u00 0

Roberto Martínez maakt vandaag zijn selectie bekend voor de laatste twee EK-kwalificatieduels in Rusland (16/11) en thuis tegen Cyprus (19/11). De bondscoach zal vooral achterin puzzelen: Vertonghen ontbreekt door een hamstringblessure en Kompany is nog niet speelklaar. Ook achter Meunier (hamstring) staat nog een vraagteken, al hoopt hij zelf fit te raken voor het tweeluik. De defensieve zorgen maken dat Björn Engels als vaste waarde bij Aston Villa mag hopen op een selectie. Voorts kan Martínez in vergelijking met de vorige interlands weer een beroep doen op Kevin De Bruyne. Maxime Lestienne solliciteerde gisteren met een mooie winninggoal voor Standard voor een nieuwe selectie. In oktober was hij voor het eerst in zes jaar al opgeroepen maar moest hij door een dijverrekking afzeggen.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu