Vandaag scan voor Praet 26 januari 2018

Dennis Praet liep woensdagavond een hamstringblessure op tijdens Sampdoria-AS Roma (1-1). De Italiaanse club vreest voor een scheur van enkele centimeters. Vandaag gaat de middenvelder onder de scan en volgt meer duidelijkheid. "Zijn blessure is zeer slecht nieuws. Hij is onmisbaar voor ons", zuchtte coach Giampaolo. Sampdoria staat mede door de sterke prestaties van Praet op een knappe zesde plaats in de Serie A. De 'Gazzetta dello Sport' kroonde hem woensdag nog tot Man van de Match. "Praet overtroefde Nainggolan en was heer en meester", klonk het. (NVK)