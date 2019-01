Vandaag nog dun laagje sneeuw erbij 23 januari 2019

Het is wellicht de eerste keer dat deze kleintjes in Brugge beseffen hoeveel leuke dingen je kan doen met sneeuw. Dat het winterweer ook een keerzijde heeft, zullen we vandaag mogelijk voelen. Het KMI waarschuwt alvast voor gladheid in het hele land tot na de middag. Code geel is van kracht tot 14 uur. De voorbije nacht hebben nieuwe sneeuwbuien ons land bereikt, waardoor er 1 tot 5 centimeter extra zou vallen. Zo zouden lokaal witte tapijten van wel 10 centimeter kunnen ontstaan. "Eerst bereiken de sneeuwbuien het westen en de gebieden langs de Franse grens, tegen de ochtend kunnen ze doorstoten tot het centrum", aldus het KMI. "Rond de middag of daarna zou het overal droog moeten blijven." (LVB)

