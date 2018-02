Vandaag naar Ghana 07 februari 2018

00u00 0

Vandaag stapt koningin Mathilde op het vliegtuig richting Ghana. In haar hoedanigheid van VN-pleitbezorgster voor duurzame ontwikkeling brengt ze er samen met minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open Vld) een werkbezoek. Vrijdagavond keert het gezelschap terug. Mathilde zal in het West-Afrikaanse land lokale projecten bezoeken die in het teken staan van een verbetering van de mentale gezondheid en de economische toestand van vrouwen.