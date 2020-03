Exclusief voor abonnees Vandaag loting in Hongarije Davis Cup 05 maart 2020

00u00 0

Een streep door de rekening, die afzegging van David Goffin (ATP 10) voor het kwalificatieduel in en tegen Hongarije voor een plaatsje in de eindronde van de Davis Cup in Madrid. Niet alleen voor kapitein Johan Van Herck, die nu moet rekenen op Kimmer Coppejans (ATP 154), Ruben Bemelmans (ATP 222), Arthur De Greef (ATP 332) en het dubbelduo Gillé-Vliegen om de stevige Hongaren - Marton Fucsovics (ATP 84) en Attila Balazs (ATP 76) - onder de knoet te houden. Maar ook voor de Belgische federatie, die maar wat graag voor het tweede jaar op rij over de vetpotten van het nieuwe format van de Davis Cup zou beschikken. Dan maar heil gezocht in het Braziliaanse voorbeeld van een jaar geleden zeker? Toen deden Coppejans en Gillé-Vliegen het in Uberlandia ook zonder de hulp van Goffin en Darcis. Vandaag wordt er alvast geloot in Debrecen. De twee eerste enkelspelen vinden morgen vanaf 16u plaats in de mooie Fonix Hall, waar er op gravel gespeeld wordt. Zaterdag nemen de nummers één en de nummers twee het tegen elkaar op, waarna mogelijk nog een beslissend dubbelspel volgt. (FDW)

Aanbieding loopt nog 00 dagen 18 uren 07 minuten 03 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode