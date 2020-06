Exclusief voor abonnees Vandaag hervat KVO, gesprek met Van der Elst 24 juni 2020

Eerste training vandaag voor het nieuwe KV Oostende. Onder het bewind van de Amerikaanse eigenaars slaat de kustploeg een nieuwe weg in, al is de situatie vooralsnog chaotisch. KVO start met 11 spelers, aangevuld met 7 beloften. Aanwinst Kvasina arriveert pas op 1 juli, wanneer zijn contract bij Mattersburg afloopt. Eindecontractspelers Akpala, Dutoit en Özkan gingen in op het voorstel om nog tot 1 juli mee te trainen. Ook huurling Sanneh zal dat doen vooraleer hij terugkeert naar Anderlecht.

