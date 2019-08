Exclusief voor abonnees Vandaag groen licht verwacht voor Zweeds-bis 12 augustus 2019

De partijbureaus van CD&V en Open Vld buigen zich vandaag over de formateursnota van Bart De Wever (N-VA) voor een Vlaamse regering. De verwachting is dat het licht daar op groen wordt gezet voor Zweeds-bis. Ook N-VA hield gisteren de lijnen open met de top. Dat Jambon en niet De Wever Vlaams minister-president wordt, moet nog formeel worden afgeklopt. En de keuze voor Jambon én die voor Zweeds zorgen voor zenuwachtigheid. N-VA trommelt haar partijbureau vandaag allicht ook op. Gisteren kregen enkele parlementsleden al een deel van de formateursnota, over identiteit en integratie. De Vlaamse partijen beseffen dat het belangrijk is om daar maatregelen rond te nemen. Zo toont de regering-Jambon-I dat ze de kiezers van Vlaams Belang niet in de kou laat staan. Erg radicale voorstellen zou dat hoofdstuk weliswaar niet bevatten. (IVDE/DDW)

