Vandaag en morgen extra controles op drankverkoop aan minderjarigen 22 juni 2018

00u00 0

De FOD Volksgezondheid stuurt extra inspecteurs op pad om te controleren of er geen alcohol verkocht wordt aan minderjarigen. Vandaag zal een dertigtal inspecteurs controleren in cafés waar jongeren het einde van de examens vieren. Morgen zullen ze zich richten op pleinen waar grote schermen staan om de WK-match van de Rode Duivels te volgen. Omdat de match al om 14 uur gespeeld wordt, zullen daar ook heel wat jongeren bij zijn. De controles moeten vermijden dat die op de drankstandjes te gemakkelijk aan bier of sterkedrank geraken.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN